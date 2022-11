Dumfries e la differenza tra Van Gaal e De Boer: “Prima c’era polemiche perché…”

Denzel Dumfries gioca un ruolo importante nel 352 dell'Olanda di Louis van Gaal. Il difensore dell'Inter copre tutta la fascia destra, come fa in nerazzurro. Anche Frank de Boer, il predecessore di Van Gaal, ha iniziato con quel sistema, ma poi c'è stato molto clamore da parte dei media olandesi. Dumfries nota quindi una netta differenza tra i due: "Con l'attuale c.t. della nazionale non abbiamo mai perso, con qualsiasi sistema abbiamo giocato".