Dumfries crede nell’Olanda: “Siamo squadra. E abbiamo il miglior difensore al mondo”

L'avventura dell'Olanda nel Mondiale in Qatar è iniziata con il piede giusto: gli Oranje hanno battuto 2-0 il Senegal grazie alle reti nella ripresa di Gakpo e di Klaassen. Tra i protagonisti della squadra di van Gaal c'è anche Denzel Dumfries, titolare sulla fascia destra e in campo per tutta la durata della gara inaugurale. L'esterno dell'Inter ha rilasciato un'intervista a Voetbal International: "Come giocatore guardi principalmente alle strutture. Le condizioni di allenamento, l'hotel in cui siamo, gli stadi: questi sono praticamente gli unici posti che vediamo in Qatar. Tutto funziona secondo un programma semplificato. Quando abbiamo un momento libero, camminiamo nel parco dell'hotel fino alla spiaggia. Ovviamente tutto ruota intorno al calcio. E tutte queste strutture sono di prim'ordine. Come ci si aspetterebbe dal più grande torneo di calcio del mondo".