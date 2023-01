La doppietta di Dybala stende la Fiorentina: Roma a -3 da Inter e Juventus

Alla Roma basta un gol di Dybala al 40' per battere la Fiorentina e agganciare Lazio e Atalanta a 34 punti, a -3 da Inter e Juventus

La Roma batte 2-0 la Fiorentina grazie alla doppietta di Dybala e aggancia Lazio e Atalanta a 34 punti, a -3 da Inter e Juventus. I giallorossi approfittano anche della superiorità numerica dal 24' per il doppio giallo a Dodò per conquistare i tre punti ed allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi.

Per Dybala sono sette i gol in campionato. La Fiorentina, invece, resta in nona posizione a quota 23, a -11 dalla zona Europa.