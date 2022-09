Dybala: “Ecco perché la Roma. Era difficile andare in un altro club italiano, ma…”

"Ovviamente ho pensato alla Nazionale nel momento della scelta. Ho giocato tanti anni alla Juventus ed era difficile per me trasferirmi in un altro club in Italia, ma allo stesso tempo sapevo che non sarebbe stato difficile per me adattarmi. Un allenatore come Mourinho dice poche cose ma le dice in modo molto diretto. Non so se sono in contatto o meno, ma Walter (Samuel) ha lavorato con Mou e sa come è fatto".