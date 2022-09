Inter disegnata per Lukaku: Inzaghi lo ha voluto più di tutti. Lo dimostra… Dybala

Baricentro più basso, squadra più compatta e spazi più ampi in avanti. Un'Inter più contiana, come quella che nell'anno dello scudetto seppe sfruttare al meglio le caratteristiche di Romelu Lukaku. Ed è su questa falsa riga che Simone Inzaghi sta disegnando la nuova squadra, forgiata proprio per esaltare il belga, che il tecnico ha voluto ad Appiano più di tutti:

"Il nuovo progetto non può che aiutare Lukaku. È l’uomo che Inzaghi ha voluto più di tutti. Anche a costo di rinunciare a quel Dybala che pure Marotta aveva in pugno. Quando c’è stato da scegliere, tra il belga e l’argentino, Inzaghi non ha avuto dubbi. Ha optato per Romelu dentro la sua idea di Inter, squadra che non prevedeva Hakimi e Perisic, gli uomini in grado di armare Romelu ai tempi di Conte. Come a dire: Inzaghi aveva già allora evidentemente in testa una squadra per Lukaku".