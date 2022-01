Sky – Dybala, dovrà rivedere le pretese o la Juve lo farà partire a parametro zero

L'accordo che c'era con il giocatore argentino non può più essere rispettato dalla società bianconera

Clima non idilliaco tra Dybala e la Juve . Il giocatore ha visto un cambio di rotta inaspettato sul rinnovo sul quale era stato già trovato l'accordo. Il contratto doveva essere firmato a dicembre e doveva partire dai primi di gennaio, spiegano a Skysport.

Sembrava tutto fatto per il rinnovo a 8+2 mln di bonus facilmente raggiungibili. I bonus sarebbero diventati parte integrante dell'ingaggio se il giocatore fosse riuscito ad ottenere certi risultati per due anni consecutivi e avrebbe così guadagnato 10 mln di euro fino al 2026. La Juve ha frenato.

L'Ad Arrivabene ha un compito complicato: ci sono tanti giocatori che guadagnano tanto e la società bianconera in questo momento non vuole sborsare questa cifra. Bisognerà rivedersi, sottolineano dal canale satellitare, e il calciatore vorrà accettare una riduzione, altrimenti i bianconeri lo lasceranno partire a parametro zero. Se Dybala vuole tenere la maglia 10 della Juventus dovrà rivedere le sue pretese. Al momento guadagna 7.5 mln, difficilmente la società cederà da questo punto di vista. Se il giocatore deciderà di accettare la riduzione si andrà altrimenti sarà separazione a giugno.