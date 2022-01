L’Inter tenta Dybala: “Marotta offre 5 anni di contratto, ecco cifre e dettagli”

L'Inter ragiona sul possibile colpo Paulo Dybala a parametro zero: cifre e dettagli del contratto pronto per l'argentino

Alessandro Cosattini

L’Inter è pronta a scendere in campo per Paulo Dybala. Non si è nascosto ieri Beppe Marotta a margine della partita contro l’Atalanta (qui le parole) e l’argentino a parametro zero può sicuramente essere una di quelle opportunità da cogliere. Sicuramente la Juve proverà a convincere di nuovo la Joya a firmare il rinnovo di contratto, ma c’è irritazione da parte del numero 10 e del suo entourage. E qui si inserisce l’Inter, come svela anche oggi La Gazzetta dello Sport.

“Proviamo a tradurre il pensiero dell’ex manager bianconero: l’Inter ha già sussurrato all’argentino la disponibilità a sottoscrivere un contratto di 7,5 milioni per i prossimi 5 anni, cioè sino al 2027. Ora è in attesa di conoscere l’orientamento del giocatore e dei suoi consiglieri. Di conseguenza ora come ora non può andare oltre. È una fase comunque decisiva, visto che il contratto di Dybala con i bianconeri scade tra poco più di 5 mesi e i regolamenti gli permettono di guardarsi intorno per cercare una sistemazione altrove. La vicenda, insomma, mette di nuovo di fronte i rivali storici del calcio italiano. Stavolta c’è in palio un talento che ormai tutti consideravano legato a lungo termine al mondo bianconero. E chi frequenta la Continassa continua a giurare che non s’immagina Paulo lontano da Torino. Non solo per la sua fedeltà al club, ma anche per una scelta di vita. Negli ultimi mesi, però, la temperatura è scesa bruscamente, tanto da fare evaporare il feeling tra le parti al tavolo della trattativa”, si legge.

Ma cos’è successo con la Juventus nello specifico? Sempre la rosea fa chiarezza sulla situazione: “[...] Novembre 2021 il nuovo round, stavolta con l’a.d. Mauro Arrivabene e il d.s. Federico Cherubini. Tutto sembra chiuso a quota 8 milioni più una forchetta di 2 milioni di bonus. E con la possibilità di salire subito a 9 con tutti gli obiettivi raggiunti. Le ultime settimane, però, hanno consigliato alla Juve di far slittare tutto con l’idea di ripartire da una quota più bassa: vale a dire l’attuale stipendio di 7,3 milioni netti. E per soli 3 anni. Quel treno è ormai partito. Tra l’altro a Dybala l’aumento sarebbe dovuto scattare già da gennaio. Insomma, il ribasso è nei fatti. E ora che succede? C’è la possibilità che a breve possa emergere la disponibilità della casa madre bianconera a concedere un rinnovo di 4 anni. Un segnale di disponibilità? Sono in corso importanti riflessioni a riguardo. Nelle stanze che contano gli show non piacciono e Dybala, certo, non si è tenuto lo schiaffo di Arrivabene. Ora tutto torna nel silenzio. Sino a quando?”, conclude il quotidiano.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)