TS – Inter, quanto sarebbe servito Dybala: Marotta lo sa, non era un capriccio

"Quanto (non) visto a Lens finché non sono entrati in campo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, fotografa bene il perché Beppe Marotta abbia spinto tanto perché l'Inter prendesse pure Paulo Dybala in attacco. Non un capriccio, quello dell'amministratore delegato, ma l'idea, che non è stata colta dalla proprietà, di sfruttare un'occasione per rendere ancor più competitivo l'attacco. Discorso che potrebbe anche filare in una stagione normale, non in questa, resa straordinaria da un Mondiale da giocarsi in pieno autunno. In una stagione ipercompressa, una squadra come l'Inter che ha la giusta ambizione di arrivare in fondo in ogni competizione (come accaduto nell'ultima stagione, Champions a parte), dovrebbe avere cinque attaccanti, con almeno tre di questi titolari perfettamente intercambiabili. Invece, alle spalle della LuLa, ci saranno Edin Dzeko, giocatore con un grande passato e poco futuro davanti per evidenti ragioni anagrafiche (il bosniaco compirà 37 anni il 17 marzo), e Joaquín Correa, sei gol nella prima stagione nerazzurra, due dei quali segnati all'ultima giornata contro una Samp già in vacanza. Considerato che la concorrenza sarà ben più qualificata rispetto all'ultima stagione, toccherà sperare che a Lukaku e Martinez non venga neppure un raffreddore perché il calendario brucerà in tre mesi, dal 13 agosto al 13 novembre, 15 giornate di campionato e le 6 partite del girone di Champions.