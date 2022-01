Palmeri: “Dybala non dice no all’Inter. Marotta, mossa che spaventa la Juventus”

L'attaccante argentino è in scadenza di contratto, e i nerazzurri sembrano essere alla finestra: il punto della situazione

Fabio Alampi

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, torna a parlare del futuro di Paulo Dybala, accostato con forza negli ultimi giorni all'Inter: "Circa un mese fa, quando urbi et orbi si declamava dell'accordo ormai definito per il rinnovo di Dybala, avvisavo qui che invece c'era una clamorosa mossa di Marotta che stava minando il terreno invece scosceso del negoziato tra l'argentino e la Juve. Un mese dopo, proprio quell'esclusiva è ormai di dominio condiviso: la situazione è fondamentalmente quella, la Marottata consistente in una notifica di interesse per Dybala e per di più alle condizioni della Joya, senza necessariamente formulare una offerta concreta; è per tenersi aperte tutte le vie favorevoli all'Inter, che si tratti davvero dell'arrivo di Dybala, o semplicemente l'azione di discreto disturbo che porti la Juve a prendere una scelta esosa e precipitosa precludendosi l'acquisto di Vlahovic.

Non è dato sapere se il fine ultimo di Marotta sia davvero fare atterrare Dybala su Appiano, fondamentalmente dirottando su di lui i salari di Alexis Sanchez e Vidal, o semplicemente appunto mettere pressione alla Juventus perché scelga di fretta come fece con Kulusevski. Ma adesso la Juve ha veramente paura della mossa: prima si sentiva di poter condurre il gioco, con tanto di frecciate assortite di Arrivabene; adesso l'alzata di mento di Dybala preoccupa, perché immaginate la reazione del popolo juventino se dopo aver perso Marotta e Conte in favore degli arcinemici, adesso dovesse perdere anche il proprio capitan futuro, e a zero!

La Juventus ha già cambiato la sua comunicazione interna con Dybala: e l'incontro che doveva essere ‘in futuro’ è diventato ‘a febbraio’. Anche Dybala però comincia a temere per il proprio futuro: perché in verità non dice no all'Inter, ma non vorrebbe lasciare la Juve, e uno strappo così traumatico non pensava proprio potesse diventare così concreto. La Marottata ha portato i due interlocutori di fronte alla realtà, che nessuno dei due però dichiara all'altro: né la Juve né Dybala hanno altre carte in mano, e a questo punto cominciano ad avere paura di rimanere senza alternative solo con scartine da buttare al tavolo da gioco".