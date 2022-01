Dybala, l’Inter ci crede davvero: il piano di Marotta. Spazio anche per un’altra punta

L'attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno, è ormai in rotta con la Juventus: i nerazzurri fiutano il colpo

Fabio Alampi

Paulo Dybala all'Inter non è più solo fantacalcio: l'attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno, è ormai in rotta con la Juventus, e Marotta sta fiutando il colpo a parametro zero. Un'operazione che, come spiega il Corriere della Sera, è tutt'altro che impossibile: "L'a.d. interista sa bene che l'operazione è complessa, non per questo impossibile. I giocatori a costo zero sono un investimento fruttuoso se azzeccato. Nel suo curriculum tra gli altri troviamo: Pirlo, Pogba, Dani Alves, Emre Can, Calhanoglu, Sanchez e Vidal. Con Marotta quando una suggestione si trasforma in ipotesi, l'affare diventa una possibilità".

La strategia di Marotta

"L'Inter all'operazione Dybala ci crede, pur dovendo scalare delle difficoltà. La prima è la volontà del giocatore. L'argentino a Marotta è legato, deve però avere il coraggio di lasciare la Juventus e legarsi all'Inter. L'altra è economica. L'ultima è tecnica: un giocatore come Dybala è un'opportunità, una necessità o un surplus? Il club nerazzurro vuole abbassare il monte stipendi e Dybala chiede un ingaggio tra 7,5 e 9,5 milioni netti a stagione (i bonus fanno la differenza). Una cifra importante, soprattutto per una società attenta agli equilibri finanziari. Marotta ha diverse carte da giocare. La prima sono i contratti pesanti in scadenza. A giugno i nerazzurri saluteranno Vidal e Vecino, liberandosi così di 9 milioni netti di stipendio (6,5 Vidal, 2,5 Vecino). L'addio di Eriksen è stata una minusvalenza per il bilancio, ma un risparmio di altri 7,5 milioni netti di ingaggio. Totale: 16,5. Marotta ha un'altra carta, può liberarsi di Sanchez, in scadenza a giugno 2023, pagando al calciatore una buonuscita di 4,5 milioni, risparmiandone così altri 2,5 (il cileno oggi ne guadagna 7 netti). I soldi volendo si trovano, anzi ci sono già".

Spazio anche per un'altra punta?

"La questione diventa tecnica. Va chiarito se serve Dybala o è più urgente un sostituto di Dzeko che negli ultimi tre mesi ha segnato 3 gol tra campionato e Champions e l'anno prossimo, a marzo, avrà 37 anni. Si potrebbe fare l'uno e l'altro, prendere Dybala a zero e una punta (Scamacca) su cui investire 30-35 milioni. L'argentino a Torino non sta più troppo bene. La mancata esultanza, il rinnovo del contratto ventilato e non ancora arrivato, le punzecchiature della dirigenza, sono elementi da tenere in considerazione. Le proposte dall'estero non mancano, Atletico Madrid e Tottenham in prima linea, ma pure Manchester United e City. L'Inter può vincere la concorrenza, prendere Dybala e l'altra punta da 30 milioni solo se dovesse esserci un'altra cessione, al momento non in programma. Le suggestioni però possono trasformarsi in ipotesi e, a volte, in grandi affari. Marotta in questo è maestro. L'Inter attende gli sviluppi, a Dybala tocca la prima mossa, decidere di non rinnovare e spostarsi a Milano".