Diretta su Twitch, chiedono a Dybala: “Quando vieni all’Inter”. Douglas Costa risponde per lui

Non sembra sia possibile, nonostante quanto accaduto un anno fa quando la Juve sembrava intenzionato a cederlo, un addio di Dybala. Il giocatore argentino ha rivelato che al momento non è stato fatto nulla per il suo rinnovo, ma sembra destinato a rimanere in bianconero. Su Twitch, la piattaforma streaming di proprietà di Amazon, un siparietto tra l’attaccante e Douglas Costa proprio sull’argomento mercato.

Un tifoso, durante la diretta, ha chiesto: “Quando verrete all’Inter?”, riferendosi ai due giocatori. “Ha chiesto quando andiamo all’Inter”, ha sottolineato il brasiliano parlando con Dybala. Poi si è rivolto al tifoso: “Mai, caro. Ti dico mai”.

(Fonte: cds)