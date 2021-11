Dzeko, Barella e Bastoni in Nazionale. “L’Inter vive la sosta con apprensione”

Dzeko, Barella e Bastoni, usciti acciaccati contro il Milan, sono regolarmente con le rispettive Nazionali

"Dzeko, Barella e Bastoni: restano tutti in nazionale. Ed è chiaro che l’Inter vivrà con una certa apprensione la sosta, tanto più che alla ripresa ci sarà il big-match con il Napoli". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai tre acciaccati in casa Inter che però sono regolarmente in ritiro con la Nazionale. Per Dzeko, tra l'altro, la Federazione bosniaca ha diramato un comunicato confermando il risentimento ai flessori della coscia destra, avviando anche un programma di recupero personalizzato. "La speranza nerazzurra dunque è che nessuno forzi per scendere in campo a tutti i costi, rischiando così di peggiorare la situazione. Peraltro, in casa Inter l’uscita di Dzeko è stata considerata come una delle cause principali, insieme al netto calo fisico, di un finale di derby particolarmente affannato. L’ex Roma, infatti, permetteva alla squadra di salire: cosa che non è più accaduta dopo la sostituzione", conferma il quotidiano.