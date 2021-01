EDICOLA CDS – Dzeko-Sanchez non si fa: scambio con l’Inter saltato

Si parla ovviamente del mancato scambio tra Dzeko e Sanchez tra Roma e Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: “Dzeko-Sanchez non si fa. Pinto rientrato a Roma. L’ira dei tifosi giallorossi: ‘Trattativa folle’. Il nodo ingaggi e lo stop dei Friedkin: lo scambio con l’Inter è saltato“. E su Ibrahimovic-Lukaku: “Ibra e Lukaku, round scudetto. Dopo la rissa di Coppa (con un turno di squalifica) riecco i big di Milan e Inter. Zlatan a Bologna contro l’amico Sinisa (15). Romelu vuole tornare al gol contro il Benevento“.

