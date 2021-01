Pedullà: “Dzeko-Sanchez, proposta Roma ha creato imbarazzo. L’Inter aveva avallato ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così della situazione Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter:

“La proposta della Roma ha creato questo imbarazzo, Pinto potrà anche dire che non è così ma è partita dalla Roma, l’Inter non si era neanche sognata di un’ipotesi scambio e l’ha avallata perché Dzeko è un grande giocatore. Al momento ballano 4 mln di euro lordi. Che senso ha presentarsi a Milano per non chiuderla?”.

AFFARE SALTATO? – “Terrei una porticina ancora aperta. Fino a lunedì? Non credo lunedì, ci sarebbero poi anche pochi margini per i tempi tecnici. Entro domenica penso si definirà in maniera definitiva in un senso o nell’altro”.