EDICOLA CDS – Inter-Napoli vale doppio: Inzaghi vuole il -4, Spalletti cerca l’allungo

Il Milan ha subito la prima sconfitta di questo campionato, dando all'Inter la possibilità di accorciare in classifica

Il Milan ha subito la prima sconfitta di questo campionato, dando all'Inter la possibilità di accorciare in classifica. A San Siro c'è il big match contro il Napoli, fondamentale per i nerazzurri nella rincorsa scudetto. Ecco come titola il Corriere dello Sport: "Inter-Napoli vale doppio: Inzaghi vuole il -4, Spalletti cerca l'allungo".