EDICOLA TS – Inter, ecco l’offerta. Proposta ufficiale di Bc Partners: 800 milioni a Suning

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter di Antonio Conte torna in campo in campionato contro la Fiorentina. Ecco come titola Tuttosport sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore sulla delicata trasferta di Firenze: “C’è Lukaku per tentare il sorpasso al Milan”. Ma la notizia in primo piano è la trattativa tra Suning e Bc Partners: “Inter, ecco l’offerta. Proposta ufficiale di Bc Partners: 800 milioni a Suning, a cui si aggiungerebbero 200 per le spese immediate. Zhang chiede 1 miliardo cash: si tratta”.

(Fonte: Tuttosport)