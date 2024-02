EDICOLA TS – Futuro Allegri: decide Max. Inter, Juve, Milan: asse per la A a 18

"Futuro Allegri: decide Max". Titola così Tuttosport oggi in edicola, in merito all'allenatore della Juventus

"Futuro Allegri: decide Max". Titola così Tuttosport oggi in edicola, in merito all'allenatore della Juventus. "Inter, Juve, Milan: asse per la A a 18", si legge. Spazio anche al Torino, alle parole di Juric e Cairo in particolare.