EDICOLA CDS – L’ultimo Cristiano. Senza Champions, Ronaldo pronto a dire addio alla Juve

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus in caso di mancata qualificazione in Champions League dei bianconeri. Lo sostiene il Corriere dello Sport, che sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore scrive: "L'ultimo Cristiano. Senza Champions, Ronaldo pronto a dire addio alla Juve. La vittoria contro Sinisa potrebbe anche non bastare: sarà divorzio da CR7 con la retrocessione in Europa League. Volata da brividi: Pirlo a Bologna, Pioli a Bergamo e Gattuso con il Verona".