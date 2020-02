Il VAR esordisce pure in Europa League. Rosetti: “Fornirà una grossa mano agli arbitri”

Adesso è tutto pronto. Il Var sta per esordire in Europa League. Si comincia dai sedicesimi di finale e giovedì sera tra i protagonisti delle gare ci sarà anche l’Inter. I nerazzurri affronteranno il Ludogorets in Bulgaria. Roberto Rosetti, capo della commissione arbitrale Uefa, ha parlato dell’innesto della tecnologia anche nella seconda competizione continentale: «Crediamo che quello del VAR sia un progetto fondamentale per il calcio e sono felice che l’avremo anche in EL. Fornirà un aiuto vitale ai direttori di gara per prendere le decisioni corrette in questi importanti match».