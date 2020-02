Inter, prima seduta alla Pinetina in vista del Ludogorets. Squadra divisa in due gruppi

L’Inter si è allenata questo pomeriggio agli ordini di Conte: si torna subito al lavoro dopo la sconfitta con la Lazio. Si prepara ora la partita di giovedì in trasferta contro il Ludogorets, primi in classifica in Bulgaria.

L’allenatore ha diviso la squadra in due gruppi. Per chi ha giocato contro i biancocelesti lavoro tra palestra e campo. Chi non ha giocato ha svolto il riscaldamento e le esercitazioni tecnico-tattiche. Infine la partitella con alcuni elementi della Primavera aggregati.

(Fonte: Inter TV)