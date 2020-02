La classifica vista da Lapo Elkann: “La zebra ride e l’aquila vola”

L’Inter non la nomina, ma quasi esulta per la vittoria della Lazio. Lapo Elkann, in un tweet, ha riassunto l’ultima giornata di campionato. La vittoria all’Allianz Stadium della Juventus contro il Brescia e quella dei biancocelesti sul club nerazzurro. Di recente il rampollo di casa Agnelli aveva replicato alla maglia nerazzurra e bianconera di Amadeus sul palco di Sanremo. Aveva anche elogiato Suning per la maglia dedicata alla popolazione di Wuhan, afflitta dal Corona Virus. Questa mattina è arrivato quello che sembra un altro sfottò all’indirizzo dei nerazzurri: “La zebra ride e l’aquila vola”, ha scritto, citando i simboli delle due squadre prime in classifica.