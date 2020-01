Inter, emergenza a centrocampo: Sensi ancora out, a Udine Conte avrà a disposizione solo…

Nonostante l’arrivo di Eriksen, Antonio Conte continua ad essere preoccupato per la situazione a centrocampo. Il tecnico nerazzurro – che contro la Fiorentina in Coppa Italia ha dovuto rinunciare a ben otto uomini, con i soli Vecino e Barella più Eriksen e il giovane Agoume disponibili in mezzo al campo – spera di recuperare almeno uno tra Brozovic e Borja Valero per la trasferta di Udine.

I due hanno svolto, insieme a Gagliardini e Sensi, lavoro personalizzato anche nella giornata di ieri, come riferisce Tuttosport. L’ex Sassuolo lavora con l’obiettivo di ritornare a disposizione in vista del derby contro il Milan del 9 febbraio. Si rivede in gruppo anche Asamoah, che però resta indietro di condizione rispetto ai compagni.