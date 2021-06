SI – Hakimi, Psg non fuori. Dal Chelsea contropartite, ma l’Inter vuole raccogliere il massimo

L'esterno è il giocatore individuato dall'Inter per fare cassa, il Chelsea è in vantaggio ma ancora non ci sono accordi

Andrea Della Sala

Il mercato dell'Inter passa da una cessione importante. Tutto fa pensare che sarà Hakimi il giocatore sacrificato; dopo il no dell'Inter all'offerta del Psg, è il Chelsea a essere passato in pole position per l'esterno.

I Blues potrebbero aggiungere ai 60 milioni già proposti una contropartita tecnica gradita a Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sportitalia l'idea dell'Inter è di prendere più soldi cash possibili indipendentemente dalle contropartite tecniche che offrirà il Chelsea come Alonso o Emerson Palmieri. Il Psg non è fuori. Poi si penserà a sfoltire la rosa coi giocatori in esubero.