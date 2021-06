Emerson, ci sarà da contrattare: “Questa la valutazione che ne fa l’Inter”

Il Giorno spiega quanto il club nerazzurro valuta l'esterno italo-brasiliano: ci sarà da contrattare col Chelsea

L'Inter quest'anno ha avuto una lacuna nell'undici titolare: un esterno sinistro di piede. Ma a questa mancanza il club nerazzurro vuole assolutamente sopperire quest'estate e il nome, come spiega Il Giorno, è sembra essere solo uno: "Uno dei preferiti della dirigenza e del tecnico è Emerson Palmieri. Dopo un'annata chiusa vincendo la Champions, ma giocando quasi mai, l'italo-brasiliano è valutato non più di 10 milioni dal duo Marotta-Ausilio. Ci sarà da contrattare, probabilmente, perché gli inglesi non sono notoriamente una bottega al risparmio".