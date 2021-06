Inter, niente sconti per Emerson Palmieri e anzi: così il prezzo può salire

La richiesta del Chelsea per il cartellino dell'esterno italo-brasiliano, ora impegnato con la Nazionale verso gli Europei

Per ora il Chelsea non ha alcuna intenzione di fare sconti all’Inter per Emerson Palmieri. Nonostante le 15 presenze nella scorsa stagione con il club campione d’Europa in carica, i Blues sperano che l’esterno italo-brasiliano sia protagonista agli Europei con gli Azzurri per alzare ulteriormente la richiesta.