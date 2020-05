Emerson si toglie dal mercato: “Andrò al Barça a giugno 2021: ma fino ad allora…”

Emerson Royal si toglie dal mercato. Il terzino brasiliano classe ’99 è stato accostato diverse volte all’Inter in merito alla trattativa per Lautaro Martinez, ma, a Radio Marca, il giocatore ha affermato di avere le idee chiare: “Posso andare al Barça nel giugno del 2021, ma fino ad allora rimango qui al Betis. Se resto qui nonostante le voci? Penso di sì, dico sempre la stessa cosa: voglio finire prima questa stagione e poi parleremo del mio futuro, di ciò che faccio o non faccio. Ma ho un contratto con Betis, sono molto felice e voglio continuare qui. Quando finirà la stagione in corso parlerò con il mio rappresentante, ma in linea di principio rimarrò al Betis”.