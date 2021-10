Empoli-Inter, Dumfries ringrazia D’Ambrosio: “Complimenti per il gol”

Su Instagram il post dell'olandese a cui il giocatore italiano ha dedicato la rete segnata all'Empoli

Quelli come D'Ambrosio sanno quanto è importante il salto di mentalità che l'Inter ha fatto quando ha deciso di diventare squadra. "Pensiamo al noi e non all'io". Per questo gli è venuto spontaneo dedicare il suo gol, il primo nella gara con l'Empoli, a Dumfries.

Un ragazzo che, per dirla con le parole di Farris, il vice di Inzaghi "Ancora non capisce la lingua, buttato in un campionato difficile e si ritrova travolto da polemiche assurde perché il ragazzo sta facendo quello che deve fare e non posiamo dimenticare che è uno straniero che arriva da un altro campionato".