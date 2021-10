Empoli-Inter, D’Ambrosio gol con dedica: “Chiamatemi Dumfries”

Il terzino nerazzurro ha segnato la rete dell'uno a zero e ha festeggiato con i compagni in particolare con l'olandese dopo il rigore causato in Inter-Juve

Eva A. Provenzano

Gol ed esultanza speciale. Danilo D'Ambrosio ha segnato contro l'Empoli la rete del vantaggio dell'Inter: ha recuperato palla, l'ha data a Sanchez, si è inserito in area e il cileno l'ha messa proprio là sulla sua testa. Gol e sorriso del giocatore nerazzurro che è corso verso la panchina.

E lì, come ha riferito Skysport, ha chiesto di un compagno in particolare. "Chiamatemi Dumfries", ha detto al resto della truppa. Rete dedicata all'olandese e festa con il resto dei compagni. Un gesto per sollevare l'esterno dopo Inter-Juve: è stato lui a causare il rigore assegnato dal VAR ai bianconeri all'ultimo minuto.

(Fonte: SS24)