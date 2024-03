Marelli: “Rrahmani-Thuram, non c’è fallo. Sul gol del Napoli, l’angolo…”

«Sul calcio d'angolo da cui si origina il gol di Juan Jesus. C'è stata una protesta sul contrasto di Darmian, non si capisce se è lui a toccare la palla o Di Lorenzo, da tutte le prospettive possibili è veramente complicata, non mi sento di colpevolizzare l'assistente che ha assegnato il calcio d'angolo. Non certezze e pare che la tocchi con la punta del piede il giocatore del Napoli ma è una sensazione ed è difficile stabilire chi la tocca per ultimo». Luca Marelli, ha analizzato gli episodi arbitrali di Inter-Napoli e in particolare si è soffermato su questi tre momenti.