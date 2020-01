SM – Eriksen, Inter pronta ad offrire stipendio choc. Ma c’è un rischio. Per il terzino…

Il sogno Eriksen e la concretezza del momento, Vidal. Di questo si è parlato nel tg di SportMediaset. Stando a quanto riportato il giocatore danese ha detto no alla proposta di rinnovo di Mourinho perché sta sfogliando la margherita tra le offerte in arrivo. C’è pure quella dell’Inter: per convincerlo Zhang e Marotta sarebbero disposti ad offrire uno stipendio simile a quello di Conte. Dieci mln di bonus sfruttando i benefici fiscali del decreto crescita per cercare di battere la concorrenza di Real, PSG e United. I contatti con il suo agente, Martins Schoots, continuano e a lui è stata promessa anche una ricca commissione. Ma è un affare per la prossima estate. Il pericolo è che qualcuno se lo porti via già ora. Anche perché il Tottenham spinge per questa soluzione. Per non perderlo a parametro zero a giugno accetterebbe non meno di venti mln.

Eriksen è un sogno, ma l’Inter continua a lavorare più in concreto a Vidal. Il cileno oggi torna ad allenarsi e si aspetta l’evolversi della situazione, bisognerà capire che tipo di rapporto avrà col club blaugrana dopo l’esposto per i mancati bonus pagati. E si capirà anche se il giocatore darà un taglio ancora più netto al rapporto con il Barça.

TERZINO – Per quanto riguarda l’acquisto di un terzino sinistro sarebbe ad un punto morto la trattativa per Emerson Palmieri e Marcos Alonso: alte le richieste del Chelsea. Pesa anche il cattivo rapporto con Conte sulla richiesta dei Blues. Darmian arriverebbe a Milano a fine stagione.

(Fonte: SM)