Inter senza qualità? Con Eriksen e Brozovic critica ormai superata

La svolta tattica dei nerazzurri, con l'utilizzo del doppio play, ha permesso di superare una critica ricorrente

Una svolta sottolineata così dal Corriere dello Sport: "E' innegabile che Brozo ed Eriksen abbiano imparato a stare insieme dopo tanti esperimenti. Al momento del suo arrivo all'Inter, il danese proprio non sembrava adatto per ricoprire il ruolo di mezzala sinistra: faceva poco filtro, si inseriva senza palla con il contagocce e non era né decisivo né arrembante come Conte voleva. Da fine gennaio in poi la svolta: con il danese e il croato nel cuore del gioco, la manovra fluisce meglio e Vidal, che ieri si è allenato alla Pinetina nel secondo di due giorni liberi concessi alla squadra (oggi la ripresa), può respirare in panchina in quella che finora si sta rivelando una delle stagioni meno convincenti della sua carriera. Se all'Inter fino a poco fa veniva rimproverata una carenza di qualità, con l'ex Tottenham titolare, e soprattutto convinto del ruolo di mezzala, questo gap non c'è più".