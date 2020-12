Eriksen, Condò: “Conte, atteggiamento pessimo. Mi chiedo solo se dietro non ci sia…”

Sta facendo parecchio discutere la scelta di Antonio Conte di inserire, di nuovo, Christian Eriksen a gara ormai conclusa. Paolo Condò, giornalista di Repubblica e opinionista per Sky Sport, alla domanda di un tifoso dell’Inter in merito all’atteggiamento del tecnico nerazzurro, ha risposto così, ponendosi anche un interrogativo: “Pessimo, l’ho già detto più volte. Mi chiedo solo se non ci sia qualche inghippo contrattuale (tipo che le presenze contino per qualcosa)”, ha scritto.