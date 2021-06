Eriksen, oggi esami cardiologici approfonditi. Ieri la visita di Kjaer e Schmeichel

Dopo il malore occorso al danese dell'Inter serviranno test per indagare le cause ed evitare ricadute. Intanto in ospedali sono arrivati i due compagni

Eva A. Provenzano

Dopo lo spavento per il malore che gli ha fatto rischiare la vita, Eriksen si sottoporrà oggi a controlli specifici. In particolare, spiegano a Skysport da Copenaghen, verranno fatti esami cardiaci approfonditi che dovranno dire cosa è successo, da cosa è dipeso quel momento. E quello che dovrà essere fatto perché non si ripeta.

Ieri all'ospedale è arrivato a fargli visita Kjaer, suo compagno di Nazionale e capitano. Suo amico da tanto tempo e rivale solo quando uno gioca nell'Inter e l'altro nel Milan. Ma fuori dal campo sono come fratelli e si è visto tutto quando Simon lo ha aiutato. Prima soccorrendolo, poi chiamando i compagni a stringersi attorno a lui per non mostrare a tutto il mondo quello che stava accadendo, infine rassicurando la compagna. Con lui c'era anche Schmeichel, portiere della Nazionale danese.

(Fonte: SS24)