Eriksen, Peter Schmeichel: “Danimarca, da UEFA due scelte: giocare o perdere 3-0”

L'UEFA, secondo quanto dice l'ex portiere danese avrebbe dato tre opzioni alla Nazionale: scegliere come e quando giocare o perdere 3-0

La partita B è stata sospesa, ma le squadre sono poi tornate in campo alle 20.30 forse un po' nello stupore generale. Ma l'Uefa in quei momenti ha fatto sapere che era stato Eriksen a rassicurare i suoi compagni, a chiedere di giocare. Versione diversa arrivata da Peter Schmeichel, papà di Kasper, attuale portiere della Nazionale danese che - ricorderete dalle immagini - è stato tra i primi a raggiungere la compagna del calciatore che era scesa in campo per accertarsi delle sue condizioni. «Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare. So che non è la verità. O è così che vogliono vederla. Ma c'erano tre opzioni. Una era quella di giocare subito e giocare gli ultimi 50 minuti. L'altra era giocare il giorno dopo e concludere il match. E la terza opzione era quella di rinunciare alla partita e perdere 3-0 a tavolino», ha spiegato.