Hjulmand: “Eriksen, eravamo sotto shock, come fantasmi. I tifosi ci hanno aiutato”

Il Ct della Danimarca ha parlato di quanto accaduto al giocatore nerazzurro contro la Finlandia e di come hanno superato quel momento

Per loro è stata dura. Vedere Eriksen stare male ha segnato i giocatori della Danimarca e l'allenatore, Hjulmand. Proprio lui è tornato a parlare di quanto accaduto al centrocampista dell'Inter nella gara dell'Europeo contro la Finlandia. Sullo stesso campo è tornato a giocare contro il Belgio: «Resta un mistero per me come abbiamo fatto a giocare in quel modo. La gente ci ha sostenuto e supportato. Ci ha aiutato a trovare un significato ad una situazione che non aveva senso. Penso che quell'affetto sia stato esattamente cosa ci ha permesso di tornare a giocare. Eravamo tutti in una sorta di stato di shock. Dopo quanto successo i miei erano i fantasmi che correvano per il campo, nella gara contro la Finlandia. A me una cosa simile era successa quando è morto mio zio su un campo di calcio, per un arresto cardiaco. E ho vissuto la storia di Jonathan Richter», ha sottolineato in un documentario della tv belga DR.