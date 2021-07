Eriksen alla finale degli Europei con i paramedici. Hjulmand: “Spero possa vedere Danimarca”

Il ct danese ha commentato l'invito dell'UEFA al calciatore nerazzurro che ha attenuto tutti in apprensione con il malore avuto in campo contro la Finlandia

Eva A. Provenzano

Eriksen è stato invitato dall'UEFA alla finale di Euro2020, a Wembley, in programma domenica sera. Ci sarà l'Italia in quella partita e la rivale potrebbe essere proprio la sua Danimarca che però dovrà prima eliminare in semifinale -questa sera - l'Inghilterra. Con lui, alla finale sono stati invitati i paramedici che gli hanno salvato sul campo, nella gara contro la Finlandia. Un pomeriggio difficilissimo per lui e per tutti i tifosi che hanno seguito con apprensione quanto stava accadendo.

Per questo rivederlo in posa con un piccolo tifoso ha fatto gioire molti. Con lui ci sarà anche la compagna. Uno dei paramedici invitati alla festa finale ha detto: «Sono eccitato come un bambino alla vigilia di Natale. Sono fiero del mio lavoro, così come di quello dell’intero team. Non è stato lo sforzo di una sola persona. Ora mi piacerebbe vedere Danimarca-Italia in finale».

Ed è lo stesso augurio che si è fatto il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand che in conferenza stampa ha detto: «Invitare Christian è un’idea bellissima, spero che in quel match possa vedere noi in campo».

(Fonte: Corriere della Sera)