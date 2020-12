Scambio Eriksen-Paredes in stand-by: Inter e PSG attendono la decisione di Pochettino

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere a Parigi: il Paris Saint-Germain potrebbe avere la contropartita giusta, quel Leandro Paredes che farebbe molto comodo all’Inter. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, si attende di conoscere il parere di Mauricio Pochettino, ex tecnico proprio del danese che dovrebbe presto sedere sulla panchina dei parigini:

“L’Inter aspetta la nomina di Pochettino come nuovo allenatore del Psg e le eventuali mosse del club parigino per Christian Eriksen, ma nell’ottica di una ormai inevitabile partenza del danese, Marotta e Ausilio non lavorano solo alla soluzione francese. Sia perché il tecnico argentino vuole valutare con attenzione la sua rosa (compreso Paredes, contropartita tecnica gradita alla Pinetina) sia perché stima parecchio pure un altro suo ex giocatore, quel Dele Alli che è entrato in rotta di collisione con Mourinho“.