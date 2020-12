Psg, svolta clamorosa: scelto il sostituto dell’esonerato Tuchel. Scritto il futuro di Eriksen?

Una notizia che, all’apparenza, c’entra poco con l’Inter. Ma che potrebbe cambiare di molto gli scenari di mercato nerazzurri. Thomas Tuchel è stato incredibilmente esonerato dal Psg il giorno della vigilia di Natale.

E, secondo RMC Sport, autorevole emittente francese, il nuovo allenatore sarà Mauricio Pochettino. Una notizia che potrebbe cambiare radicalmente il futuro di Christian Eriksen, dato da molti di ritorno in Premier League dopo la “sfiducia” di ieri di Beppe Marotta, che l’ha messo pubblicamente sul mercato.

Ma Eriksen è un autentico pupillo di Pochettino, che ne ha fatto il leader del Tottenham arrivato alla finale di Champions League. E a questo punto, l’ipotesi che il danese sbarchi a Parigi insieme al suo ex allenatore diventa molto concreta. L’Inter aspetta offerte per poter portare a Conte i rinforzi richiesti per la corsa scudetto. Ma tutto passa, in primis, da Eriksen e Nainggolan. Sono loro i primi due esuberi pesanti da piazzare a gennaio.