FOTO – I tifosi dell’Odense sognano il ritorno di Eriksen e spunta uno striscione

Da qualche giorno in Danimarca si parla di un possibile ritorno di Eriksen nel club dove è cresciuto

Christian Eriksen torna all'Odense? È quello che si augurano i tifosi del club danese dopo la notizia diffusa da alcuni media danesi su un possibile ritorno a 'casa' del giocatore. Eriksen ha giocato per tre stagioni nell'Odense, dal 2005 al 2008, prima di trasferirsi all'Ajax. "E' un augurio dei tifosi, ovviamente lo vogliamo anche noi", ha detto Jeppe Tverskov, difensore centrale del club della Superligaen. "Torna a casa Eriksen. Per l'isola, per il club, per sempre", è invece lo striscione dei tifosi apparso nel corso della gara tra Aalborg-Odense.