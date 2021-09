Ag Eriksen: “Esami la prossima settimana? Una sciocchezza. Delle novità parlerà Chrisian”

L'agente del centrocampista danese dell'Inter ha parlato a Tv2 dei prossimi step del giocatore che al momento è con la famiglia

Dopo il malore durante l'Europeo, Eriksen si sta riposando in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'Inter spera che potrà tornare a giocare, ma non mette nessuna fretta al giocatore. Sui prossimi step non si è sbilanciato l'agente del danese Martin Shoots che ha parlato a Tv2 del momenti di Eriksen: