Questione Eriksen, il pensiero di Criscitiello: “Umiliare un professionista così non ha logica”

L’Inter centra la terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa ma a far da contraltare al successo nerazzurro c’è la questione Eriksen che continua a dividere tifosi e operatori del settore. Il danese è entrato al minuto 91°, con tre minuti di recupero, sul risultato di 3 a 1 in favore dei nerazzurri. Un gesto che a tanti è sembrato inadeguato e umiliante. Di questo avviso è Michele Criscitiello che attraverso il account su Twitter esprime il suo pensiero su quanto accaduto ieri sera a fine gara: “Puoi non volere un calciatore perché tatticamente non rientra nei tuoi schemi ma umiliare un professionista e un uomo così non ha un briciolo di logica. Eppure non è un ragazzino o uno che rompe lo spogliatoio”.

Puoi non volere un calciatore perché tatticamente non rientra nei tuoi schemi ma umiliare un professionista e un uomo così non ha un briciolo di logica. Eppure non è un ragazzino o uno che rompe lo spogliatoio #conte @tvdellosport #sportitalia pic.twitter.com/me3CKOQIDo — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) December 6, 2020

