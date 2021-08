GdS – Eriksen, viaggio a Milano confermato: conoscerà Inzaghi, poi test medici

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Eriksen è atteso a Milano a metà settimana: i dettagli

A tre settimane dall'inizio del campionato, Simone Inzaghi è pronto ad accogliere anche gli ultimi Nazionali reduci dall'Europeo: domani, ad Appiano, ci sarà infatti la squadra al completo, compresi Lautaro Martinez, Bastoni e Barella. Sta anche per scattare l'ora di Christian Eriksen, destinato a tornare a Milano a metà settimana. "Il danese conoscerà Inzaghi, saluterà i compagni e poi avvierà tutti i test medici per capire se la sua carriera da calciatore in Italia può avere un futuro. L’Inter lo aspetta: sarà la prima uscita pubblica del centrocampista dal 12 giugno, il giorno in cui il suo cuore si è fermato al Parken di Copenaghen", il commento de La Gazzetta dello Sport.