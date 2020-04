Esposito e Agoume, ma non solo: tutti i gioielli del settore giovanile dell’Inter

Sebastiano Esposito e Lucien Agoume, ma non solo: sono tanti i giovani talenti del settore giovanile dell’Inter che nel corso della stagione hanno messo in mostra le loro qualità. Tuttosport passa in rassegna i migliori prodotti del vivaio nerazzurro.

STANKOVIC E PIROLA – “Altro gioiello della cantera che ha un piede in prima squadra è il portiere Filip Stankovic. Il figlio del centrocampista Dejan che ha vinto il Triplete è un portiere che sogna di diventare l’erede tra i pali di Handanovic. Per ora Conte lo ha convocato in Prima squadra proprio quando il capitano dell’Inter si è infortunato, dimostrando però di avere una grande fiducia nel giovane Filip.

Un altro componente di quel gruppo è Lorenzo Pirola. Il centrale mancino ha risposto bene anche quando la fase difensiva dei baby interisti (per ricalcare quella dei grandi) è passata a tre. Pirola del resto è uno dei difensori che veste da anni anche l’azzurro della Nazionale e promette di non volersi fermare, ricalcando il percorso che è stato anche di Bastoni“.

IN ATTACCO – “È ancora in attacco, però, dove l’Inter può trovare linfa nelle proprie giovanili e tanto talento da lanciare in prima squadra. Dove qualche convocazione, per esempio, l’ha già avuta Matias Fonseca. Figlio d’arte e nazionale con l’Under 19, quest’anno in Primavera ha messo a segno 12 gol. Altri due profili che si stanno facendo notare sono poi Samuele Mulattieri e Gaetano Oristanio. Il primo ha messo a segno 16 reti in stagione e già tanti club di Serie A hanno chiesto informazioni sul suo futuro; il secondo ha forse avuto meno spazio, ma quando è stato chiamato in causa ha fatto capire che il suo piede sinistro può fare delle cose sconosciute ai più tra i coetanei.

L’ultimo in ordine di apparizione, perché arrivato a gennaio in casa Inter, è Martin Satriano. Uruguayano, classe 2001, è stato prelevato dal Nacional e chi l’ha visto all’opera dice che l’Inter potrebbe già essersi assicurata l’erede di Lautaro, anche se il diretto interessato si rivede più in Luis Suarez. Lo stop forzato è arrivato quando Satriano stava iniziando a carburare: un gol e 3 assist in 4 apparizioni con la Primavera“.