Eto’o risponde a Diouf: “Aveva bevuto un bicchiere di troppo. Ecco chi è stato il migliore di tutti”

Samuel Eto’o non ci sta e risponde alle dichiarazioni di El-Hadji Diouf. L’ex attaccante del Liverpool si era definito “il più talentuoso giocatore africano“. “Mio fratello Diouf aveva bevuto un bicchiere di troppo. Nessuno era al mio livello, più forte o migliore di me, nemmeno Drogba. Non lo dico io, è un dato di fatto. Volevo essere il numero uno e lo sono stato per tutta la mia carriera“, ha dichiarato l’ex Inter. Poi dice la sua sull’attaccante più forte della storia del calcio: “Il migliore di tutti è stato Ronaldo il Fenomeno. Ho un grande rispetto e ammirazione per lui. Poi ci sono molti di noi che vengono dietro di lui, e mi includerei tra loro. I migliori giocatori attuali? Lionel Messi, che è più esperto, e Kylian Mbappé, che è il giovane che fa una grande impressione. Penso che diventerà la principale star mondiale negli anni a venire“.

(As)