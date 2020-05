Eto’o: “Barcellona-Inter? Che partita. Io marcavo Messi e ad un certo punto gli ho detto che…”

Intervenuto in diretta sul canale Instagram di Xavi Hernandez, Samuel Eto’o, ex attaccante di Inter e Barcellona, ha raccontato la semifinale di ritorno di Champions League tra le due squadre, terminata con l’impresa dei nerazzurri: “Ho marcato Leo Messi tutta la partita e lui mi ha detto: ‘Ehi nero, avete una bella squadra per giocare così’… E io ho risposto: ‘Ragazzo, anche a me piacciono quelli che andando a vincere la Champions’. È stata una partita incredibile. I portieri più forti con cui ho mai giocato? Valdes e Julio Cesar”.