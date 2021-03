Euro 2021, Uefa: “Non ci saranno gare senza tifosi. Se una città propone…”

L'Uefa sta lavorando a un piano per garantire che ad ogni partita degli Europei di calcio venga giocata di fronte ai tifosi

L'Uefa sta lavorando a un piano per garantire che ad ogni partita degli Europei di calcio venga giocata di fronte ai tifosi. Sospeso per il 2020 a causa della pandemia di Coronavirus, il campionato europeo rinviato alla prossima estate si terrà in 12 paesi diversi.