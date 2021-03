Il regalo di Čeferin a Mourinho. Ai tifosi dell’Inter non sfugge un particolare

Lo Special One ha trovato nel suo ufficio un regalo fatto recapitare dal presidente della Uefa Alexsander Čeferin

Risveglio dolce per José Mourinho. Lo Special One ha trovato nel suo ufficio un regalo fatto recapitare dal presidente della Uefa Alexsander Čeferin. Un trofeo raffigurante il pallone della Champions League: "Grande sorpresa quando sono arrivato in ufficio questa mattina. Ottimo regalo del presidente Čeferin", ha scritto il portoghese su Instagram dove ha postato due foto.