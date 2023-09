TS – Evergrande crolla in borsa, brutte notizie anche per Suning: ecco perchè

La crisi economica del gruppo Evergrande non sembra avere fine. Una notizia che riguarda da vicino anche Suning, come spiega Tuttosport: “Pessime notizie per Evergrande, e di conseguenza anche per Suning. Negli scorsi giorni le azioni di...

La crisi economica del gruppo Evergrande non sembra avere fine. Una notizia che riguarda da vicino anche Suning, come spiega Tuttosport: "Pessime notizie per Evergrande, e di conseguenza anche per Suning. Negli scorsi giorni le azioni di Hengda Real Estate Group, la sua principale controllata domestica, sono crollate alla borsa di Hong Kong (-21%), col risultato che il gruppo immobiliare cinese non può più emettere nuovi bond e oggi è lontanissimo da una conclusione positiva della ristrutturazione del debito. Nello specifico, come riporta "Calcio e finanza", tutte le società controllate hanno chiuso con segno negativo: Evergrande Nev (-20%), Evergrande Serces (-11%), Sunac (-4,85%) e Country Garden (-5%) e restano a rischio fallimento.