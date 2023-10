Repubblica – La cifra che avrebbe scommesso Fagioli. Tonali e Zaniolo coinvolti da lui

Passano i giorni e il caso scommesse in Italia continua ad allargarsi. I nomi sono diventati quattro, anche se Nicola Zalewski, chiamato in causa da Fabrizio Corona, non è al momento iscritto nel registro degli indagati della Procura di Torino, al contrario di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Come riporta l’edizione odierna di La Repubblica, gli inquirenti stanno ricostruendo il giro di affari e le dinamiche che hanno visto coinvolti i tre giocatori indagati, anche se potrebbero essere più di 10 quelli coinvolti. Da quanto raccolto, al momento, sembrerebbe che Fagioli avrebbe coinvolto Tonali e Zaniolo anche per risanare la sua posizione debitoria con gli allibratori visto che in pochi mesi il calciatore della Juventus avrebbe giocato più di un milione di euro.