CorSera – Scommesse, Tonali in lacrime: inizierà percorso per curare la ludopatia

«Errore di gioventù» lo ha derubricato l'entourage che lo pungola e lo protegge al tempo stesso. Ora occorre un segnale di maturità per dimostrare di aver assorbito la lezione: ecco perché Tonali pare pronto a mettersi a disposizione della Federazione per una serie di incontri con i giovani ai quali spiegare i comportamenti da non tenere.

Il Newcastle, che fra cartellino e ingaggio ha investito 150 milioni sul giocatore, ha mandato un volo privato a prelevare il centrocampista che oggi torna in Inghilterra. Eddie Howe, l'allenatore, lo aspetta: già ieri si era informato sullo stato psicologico dell'ex milanista ed è pronto a dargli una mano per ritrovare la serenità. Ieri gli ha inviato un messaggio intriso di affetto. Sandro in un primo momento sarebbe dovuto rientrare a Newcastle nella serata di venerdì ma il giorno di riposo concesso ai giocatori dal club e la necessità di condividere con i familiari qualche ora in più ha ritardato il volo per l'Inghilterra. «È spaventato, il colpo è stato grosso» afferma chi gli sta vicino. Impossibile, oggettivamente, dargli torto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.